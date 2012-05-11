«Харьковская сирень»: 3 і 4 день фестивалю

Харків. 11 травня. УНІАН. Завтра, 12 травня, о 9.30 в синьому залі кінотеатру ім. Довженка (Харків, вул.23 Серпня, 61, ст.м. «23 Серпня») відбудеться показ конкурсних робіт: «Ельза і Олаф» (Юлія Соловйова, Євген Мєстєчкін, ФРН) «Tomatl: Chronique de la fin d`un monde» («Томатль: Хроніка кінця світу» (Luis Briceno, Франція) «Три іпостасі Миколи Рушковського» (Україна, Анастасія Матвійчук) «Jedno zdanie» («Одна пропозиція», Arczi, Польща) «Ак Барс» (Марат Ганієв, Сергій Кіатров, Росія) «Сядай, сядай!» (Яна Голеня, Леонід Сторожук, Україна). 12.00 - відкриття меморіальної дошки українському винахіднику Йосипу Андрійовичу Тимченко з нагоди 160-річчя від дня народження (будинок ВАТ «Харківський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (пр. Московський, 10/12).



15.00 - майстер-клас відомого графіка, майстра мультиплікації, художника-постановника анімаційних фільмів, власниці студії «Animagic» (США), харків`янки Ірини Борисової (ректорський корпус НТУ «Харківський політехнічний інститут» (вул.Фрунзе, 21). 13 травня, неділя: 10.00 - творча зустріч із заслуженим артистом РРФСР Борисом Токарєвим і заслуженою артисткою Російської Федерації Людмилою Гладунко. Прем`єрний показ кінофільму «Для початківців любити» (Синя зала кінотеатру ім. Довженка (Харків, вул.23 Серпня, 61, ст.м. «23 Серпня»). 12.00 - показ кінофільму «Легенди радянського кінодубляжу виходять з тіні» (режисер Борис Швець, м.Дніпропетровськ) - Синя заляа кінотеатру ім. Довженка (Харків, вул.23 Серпня, 61, ст.м. «23 Серпня»). 14.00 - творча зустріч з народним артистом Росії, заслуженим діячем мистецтв РФ, членом Правління Спілки кінематографістів РФ, членом Національної академії кінематографічних мистецтв і наук Росії Володимиром Фокіним. Показ фільму «Нізвідки з любов`ю або Веселі похорони» (Синя зала кінотеатру ім. Довженка (Харків, вул.23 Серпня, 61, ст.м. «23 Серпня»). 15.00 - творча зустріч з радянським, російським, американським актором, режисером і сценаристом, народним артистом РРФСР Родіоном Нахапетовим (Харківська обласна філармонії (вул.Римарська, 21). 17.00 - урочисте закриття IV Фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень». Пряма трансляція - на ХОД ТРК. (Палац студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (вул.Пушкінська, 88).

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