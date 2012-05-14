Харківщина на 350 млн грн збільшила збір до Пенсійного фонду

Харків. 14 травня. УНІАН. У Харківській області вдалося досягти істотного збільшення збору до Пенсійного фонду - в 2012 році цей показник зріс на 350 мільйонів гривень.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на прес-конференції начальник Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Віктор Ачкасов.

За його словами, це результат економічного зростання підприємств Харківщини.

«Збільшилася мінімальна заробітна плата і, відповідно, відрахування до Пенсійного фонду. У зв`язку з динамікою зростання економіки фонд оплати праці збільшився, значить, продукт, вироблений в Харківській області, дозволив виплатити трохи більшу заробітну плату і, відповідно, збільшити відрахування до Пенсійного фонду. Це становить за 4 місяці додаткових 350 мільйонів гривень», - сказав В.Ачкасов

Він наголосив, що цей перерахунок дозволила зробити «динаміка зростання в економіці», «ніяких кредитних коштів у нашій області ніхто не залучав».