У Харкові продовжився суд з розгляду другої справи Тимошенко

Харків. 21 травня. УНІАН. У Харкові продовжилося засідання Київського районного суду з розгляду справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у фінансових махінаціях на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 суддя Київського райсуду Харкова Костянтин Садовський оголосив про продовження слухання справи.

Представник державного обвинувачення, прокурор Віктор Лобач, посилаючись на висновки медичної комісії, заявив прохання обвинувачення перенести судове засідання до одужання Ю.Тимошенко. Екс-прем’єр-міністр України Ю.Тимошенко на судове засідання не доставлена.

В.Лобач передав суду клопотання прокурорів.

У свою чергу захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко попросив суд ознайомитися із переданим прокурорським клопотанням, у чому йому було відмовлено.

С.Власенко, зважаючи на це, заявив, що суддя К.Садовський, порушуючи вимоги Кримінального процесуального кодексу, «вкотре позбавляє захист можливості ознайомитися з документами, які подають прокурори під час судового засідання». На думку захисника, це порушує рівноправність сторін у судовому засіданні.

У той же час С.Власенко зазначив, що захист вважає недоцільним проведення судового засідання за відсутності Ю.Тимошенко. За словами С.Власенка, відповідно до чинного законодавства, судове засідання повинно бути перенесене на термін лікування Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання в 2009 році газових угод з РФ, зараз вона відбуває покарання в жіночій колонії в Харкові, а з 9 травня лікується в харківській лікарні.

Наприкінці березня в Київський районний суд Харкова було передано другу справу проти Ю.Тимошенко, яка стосується її діяльності на чолі корпорації ЄЕСУ. Вона підозрюється у фінансових махінаціях.