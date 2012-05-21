Фонд Ахметова виділив Харківщині на боротьбу з туберкульозом 500 тис. грн.

Харків. 21 травня. УНІАН. В рамках реалізації проекту «Зупинимо туберкульоз в Україні» Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» виділив кошти на установку спеціальної системи вентиляції в закладах охорони здоров’я Харківщини, які надають медичну допомогу хворим на мультирезистентний туберкульоз.

Про це повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма.

Нові системи будуть встановлені в Обласних протитуберкульозних лікарнях №1 і №3 та в Обласних протитуберкульозних диспансерах №3 і №4.

За інформацією І.Шурми, на розробку проектно-кошторисної документації Харківська облдержадміністрація виділила 150 тис. грн. На закупку та встановлення вентиляційних систем Фонд Ахметова виділив понад 500 тис. грн.

«Встановлення нових вентиляційних систем дозволить значно покращити мікроклімат у приміщеннях, де лікуються пацієнти з мультирезистентною формою туберкульозу», - передає слова І.Шурми сайт облдержадміністрації.