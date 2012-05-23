ДТП на Харківщині: загинуло двоє людей

Харків. 23 травня. УНІАН. На Харківщині внаслідок зіткнення автомобілів ВАЗ-2106 та Камаз загинуло двоє людей, ще двоє були травмовані.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася у вівторок близько 6.00 на 26 км автодороги Харків – Вовчанськ – Чугунівка.

20-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв зіткнення з автомобілем Камаз, що рухався попереду в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП водій і 20-річний пасажир автомобіля ВАЗ-2106 від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, ще двоє пасажирів легковика з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні. Водій вантажівки не постраждав. Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.