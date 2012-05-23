Сьогодні у Харкові з візитом головний податківець країни

Харків. 23 травня. УНІАН. Сьогодні до Харкова з робочою поїздкою прибув голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в аеропорту главу ДПС країни зустріли губернатор Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес та голова ДПС в Харківській області Андрій Роздайбіда.

В ході робочої поїздки Олександр Клименко візьме участь в урочистому відкритті центру обслуговування платників податків ДПІ Дзержинського району, а також зустрінеться з Михайлом Добкіним, після чого буде проведено брифінг для представників ЗМІ.