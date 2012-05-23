У Харкові пройде арт-проект «Сучасні українські художники»

Харків. 23 травня. УНІАН. З 1 червня по 26 серпня у Харкові проходитиме масштабний арт-проект «Сучасні українські художники».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила куратор виставкових програм «ЄрміловЦентру», співкерівник проекту Тетяна Тумасян.

Виставковий проект арт-дилера Ігоря Абрамовича і Т.Тумасян включатиме роботи 27 українських художників. Він внесений до паралельної програми І Київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва Arsenale 2012.

У виставці візьмуть участь Сергій Братков, Матвій Вайсберг, Олександр Гнилицький, Ігор Гусєв, Олександр Животков, Павло Керестей, Олександр Клименко, Анатолій Криволап, Павло Маков, Максим Мамсиков, Микола Маценко, Сергій Панич, Влада Ралко, Вінні Рєунов, Олександр Ройтбурд, Василь Рябченко, Арсен Савадов, Віктор Сидоренко, Тиберій Сільваші, Марина Скугарєва, Юрій Соломко, Антон Соломуха, Олександр Сухоліт, Олег Тістол, Валерія Трубіна, Василь Цаголов та Ілля Чичкан.

Як наголосив художник П.Маков, цей проект дуже важливий для Харкова, адже такої масштабної мистецької події у місті ще не було. Тим більше, на його думку, у Харкові дуже низький рівень зацікавленості суспільства та влади у мистестві.

У рамках проекту буде виготовлено однойменний двомовний каталог з чотирма колекційними обкладинками.

Як повідомила виконавчий директор видавництва «Родовід» Олена Осипчук, цей каталог планується видати накладом в одну тисячу примірників.

Також у рамках проекту відбудеться конкурс молодих мистецтвознавців.

Координатор проектів Стедлі Арт Фундації Ольга Клебанська зазначила, що конкурс на кращу статтю/інтерв’ю/есей про художника-учасника проекту триватиме з 1 червня по 8 серпня.

Головним призом конкурсу стане музейна подорож до Парижа. Приз за друге місце – 5 тис. грн, за третє – 3 тис. грн.

Після Харкова виставку «Сучасні українські художники» планують показати в інших містах України.