Добкін вважає політичною акцією позбавлення його доступу до держтаємниці

Харків. 19 вересня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає політичною акцією позбавлення його доступу до державної таємниці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний коментар М.ДОБКІНА розміщено на офіційному веб-сайті Харківської міськради.

Коментуючи розпорядження облдержадміністрації про позбавлення його доступу до державної таємниці, М.ДОБКІН відзначив, що це - політична акція, яка має замовний характер, оскільки всі факти, викладені в акті перевірки, як вважає він, не відповідають дійсності.

«Ці дії спрямовані не проти особи ДОБКІНА, а проти вищого адміністративного особи міста. Будучи упевненим у своїй правоті, я пройду всі судові інстанції, аби ті, хто ставив свої підписи під підробленими документами, були покарані відповідно до Законів України, аж до кримінальної відповідальності», - заявив М.ДОБКІН.

За словами міського голови, вже подано позов до адміністративного суду Харкова і заяву в прокуратуру Харківської області з вимогою розібратися в ситуації, що склалася.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила на прес-конференції в Києві, що Служба безпеки України позбавила допуску до державної таємниці міського голови Харкова Михайла ДОБКІНА. За її словами, це пов`язано з тим, що під час проведеної СБУ в Харківській міській раді перевірки організації охорони держтаємниці і обігу документів, що містять конфіденційну інформацію, було виявлено грубі порушення з боку голови і секретаря міськради.

Як відзначила М.ОСТАПЕНКО, зараз вирішується питання про відміну такого допуску для секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.