Харків прикрасили до Євро-2012

Харків. 3 червня. УНІАН. На території всіх об`єктів, якими займався колектив ФК «Металіст» під керівництвом Олександра Ярославського, з`явилися святкові банери із символікою Євро-2012 і написом «ФК Металіст» вітає».

Біля стадіону вони символізують гравців 4-х збірних, на кожному банері вітальний слоган, написаний мовою відповідної країни, головна команда якого гратиме на цій арені.

Біля готелю Kharkiv Palace на будинку північного корусу уніерситету ім. Каразіна всі 4 гравці вже поряд.

А на основному терміналі аеропорту з боку привокзальної площі використовується інший - дуже показовий у світлі єврокубкових успіхів слоган: «ФК «Металіст» See you soon» (До скорої зустрічі!).

Експерти туристичного бізнесу прогнозують, що банер на будинку університету ім. Каразіна, розташований недалеко від фан-зони Євро-2012, стане «фотоколлом», де будуть відображати себе на пам`ять і харків`яни, і гості міста. Тим паче, що тут же знаходиться вмонтований у граніт бронзовий знак Євро-2012 - велика «монета», всередині якої символ Харкова - Ріг достатку, а по «обідку» - назва турніру, що багато разів повторюється.

Серед харків`ян уже з`явилося повір`я, що якщо потерти ріг, будеш таким же багатим, як головний харківський «євроінвестор», чий 5-зірковий готельKharkiv Palace знаходиться поряд.

Футбольні ж експерти розцінюють появу поряд емблеми турніру і назви ФК «Металіст» як визнання УЄФА заслуги клубу та його президента в підготовці Харкова до Євро-2012.