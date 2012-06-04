Рейтинг IFFHS: Металіст - кращий клуб України

Харків. 4 червня. УНІАН. Харківський «Металіст» увійшов до ТОП-30 кращих клубів світу, залишивши далеко позаду себе «Шахтаря» і «Динамо».

Як повідомляє прес-служба ФК «Металіст», оновлений рейтинг кращих клубів світу опублікувала Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) .

Згідно з повідомленням, загалом до ТОП-400 рейтингу увійшли вісім українських клубів: на першому місці - харківський «Металіст» (28 місце), далі йдуть «Шахтар» (67) і «Динамо» (69).

Українські клуби в рейтингу IFFHS:

28 (24). «Металіст» (Україна) - 184.5

67 (65). «Шахтар» (Україна) - 141

69 (61). «Динамо» (Україна) - 139

101 (96). «Ворскла» (Україна) - 120

255 (269). «Карпати» (Україна) - 77.5

335 (326). «Дніпро» (Україна) - 67.5

359 (304). «Металург» Донецьк (Україна) - 65.5

379 (384). «Арсенал» (Україна) - 63.5



Фото Андрія КРАВЧЕНКА