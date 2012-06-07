На кордоні затримано двох білорусів, які перебували в міжнародному розшуку

1Харків. 7 червня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали двох громадян Республіки Білорусь, які знаходилися в міжнародному розшуку.

Я повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, працівники відділу прикордонної служби «Вовчанськ» увечері 5 червня затримали невідомих чоловіка та жінку, які без документів на право перетину кордону намагалися пішки, оминаючи пункт пропуску, потрапити з України на територію Росії.

Особи нелегалів були встановлені протягом доби. Прикордонники з’ясували, що затримані є громадянами Білорусії, які віднедавна перебувають у міжнародному розшуку: жінка, жителька Мінська 1992 р. н., - як безвісті зникла, чоловік, мешканець Мінська 1992 р. н., - за шахрайство.

Затримані притягнуті до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону. Правопорушники відконвойовані до Вовчанського райвідділу міліції для прийняття відповідних правових рішень.