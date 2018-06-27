Другая Украина

В последнее время про Украину за рубежом говорят много и разное. Некоторые европейские политики изо всех сил стараются представить наше государство в негативном свете. Используется для этого даже такое далекое от политики событие, как чемпионат Евро-2012. Призыв отечественных политиков-оппозиционеров во главе с Юлией Тимошенко бойкотировать Украину как страну, принимающую Евро, был ими подхвачен. С их подачи в публикациях и репортажах формировался образ неприветливой Украины с разбитыми дорогами, страшными зданиями, закомплексованными, закрытыми людьми.

Слава Богу, несмотря на эти страшилки, на чемпионат Европы в Украину приехало и продолжает приезжать огромное количество зарубежных гостей. К своему удивлению, они открывают для себя совершенно другую Украину с доброжелательными и приветливыми жителями, которые ничем не отличаются от европейцев. На мой взгляд, это и есть самый главный итог чемпионата для нашей страны.

С начала Евро мне удалось посетить три матча – один в Киеве и два в Харькове. Вчера, на матче сборных Германии и Нидерландов, был полный аншлаг. В Vip-зоне находились многочисленные гости из других стран, в том числе депутаты и представители дипломатического корпуса. Когда на поле вышли футбольные команды, стадион приветствовал их овациями. Заиграли гимны. Неожиданно для всех несколько депутатов одной из европейских стран развернули плакат с изображением флага моей родной страны с нарисованной поверх тюремной решеткой. Никакого отношения к спорту эта грубая, хамская выходка не имела. И она так и осталась бы горьким осадком в душе, если бы не 68-я минута матча...

После начала второго тайма, когда на футбольном поле кипели страсти, в одном из секторов стадиона, где расположились российские болельщики, с большим гулом начало нарастать «Россия! Россия!». На противоположной стороне в секторе, где билеты достались украинским болельщикам, в ответ раздалось дружественное «Украина! Украина!». Из-за того, что численный перевес был на стороне российских болельщиков, они заглушили все остальные звуки стадиона, включая скандирование украинцев. Через небольшой промежуток времени ситуация повторилась. И тут абсолютно неожиданно на помощь украинским фанам пришли болельщики немецкой сборной, которых в этот день на «Металлисте» собралось около 10 тысяч. Скандирование «Украина! Украина!» сотрясло весь стадион, после чего он утонул в овациях немецких фанов.

Эффект был потрясающим. В скандировании «Украина! Украина!» и аплодисментах звучала благодарность иностранных гостей за тот по-домашнему теплый прием и радушие, с которыми их встретили на украинской земле. И именно такие неподдельные, искренние эмоции огромного количества людей, а не рисованые плакаты двух-трех политиков, показывают истинное отношение к Украине жителей европейских стран. Поэтому уже сейчас, задолго до завершения Евро, можно говорить о том, что главный европейский футбольный праздник в Украине удался. Мир открыл для себя другую Украину – страну с европейским менталитетом, прекрасными людьми и огромными возможностями.

P.S. Кстати, когда эти политики одной из европейских стран летели на матч, в их самолет попала молния…

Михаил Добкин