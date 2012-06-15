У Харкові засуджено водія, який виштовхнув з маршрутки пасажирку

Харків. 15 червня. УНІАН. У Харкові засуджено водія маршрутки, який не впустив до салону ветерана праці та грубо обійшовся з нею.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, згідно з вироком Дзержинського районного суду міста Харкова, 52-річного водія засуджено до одного року позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим терміном один рік.

Суд установив, що на початку січня 2011 року водій здійснював посадку пасажирів до маршрутного автобусу та, та беручи з них плату за проїзд, не пропустив до салону жінку -ветерана праці, яка має пільгу на проїзд у громадському транспорті. При цьому він виштовхнув пасажирку з маршрутного таксі. Внаслідок падіння жінка отримала тілесні ушкодження, які згідно з висновками судово-медичної експертизи, відносяться до тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості.



Підсудний провину свою не визнав.



На даний час прокуратурою Дзержинського району м. Харкова вирішується питання щодо оскарження вироку суду першої інстанції в апеляційному порядку у зв’язку з м’якістю призначеного покарання.