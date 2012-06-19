Британська правозахисниця не побачила в Україні проявів расизму

Харків. 19 червня. УНІАН. Кавалер Ордена Британської імперії за боротьбу за права людини в Центральній та Східній Європі Клер Дімйон не побачила в Україні проявів расизму.

Про це вона заявила під час зустрічі з Харківським міським головою Геннадієм Кернером, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

Правозахисниця зазначила, що Чемпіонат Європи з футболу 2012 року став для всіх його учасників і гостей святом єднання. Вона підкреслила, що в рамках своєї діяльності об`їздила всі країни Східної та Центральної Європи, крім Республіки Білорусь, але «ніколи й ніде не бачила такого доброго, щирого і гостинного ставлення до гостей своєї країни, як в Україні».

К.Дімйон також зазначила, що в Харкові її вразили коректні правоохоронці і чисте метро.

Загалом, за словами К.Дімйон, за час свого перебування в різних містах України, і в Харкові у тому числі, не побачила жодного прояву нетолерантного ставлення до людей інших рас і національностей.

«Я бачила безліч темношкірих, у тому числі й на стадіонах. Дивлячись на них, не можна сказати, що вони відчувають стрес або пригніченість у вашій країні. Можу з абсолютною впевненістю сказати, що не побачила тут расистських настроїв - принаймні, тут їх не більше, ніж у Лондоні. З цього приводу «BBC» слід було б сказати правду. Тому я вдячна жителям Харкова за надану можливість виправдати добре ім`я британців і розповісти світу правду», - зазначила кавалер Ордена Британської імперії. (Як повідомлялося в ЗМІ, 28 травня в ефірі британської телерадіомовної корпорації «ВВС» вийшла програма «Стадіони ненависті», де, за твердженням авторів, було зібрано матеріал про расизм серед футбольних уболівальників приймаючих країн).

«Коли я їхала до вас, у мене були певні упередження, але тепер їх не лишилося. Як громадянин Англії я хочу вибачитися перед вами від імені всієї Британії. Це не дрібниця, це серйозне питання, на яке не можна не відреагувати. Це питання честі і Великої Британії, і особисто мене як англійки. Я бачила в Україні і африканців, і азіатів, які чудово почувають себе тут. А голландці, які провели у вас час на Євро-2012, висловлюють бажання повернутися у ваше місто. Усе це говорить про те, що ми можемо бути патріотами без того, щоб принижувати інші нації», - підкреслила К.Дімйон.

У свою чергу Г.Кернес зазначив, що в Харкові навчаються близько 300 тис. студентів і близько 14% з них - іноземці. Він підкреслив, що в місті не створювали жодних особливих умов до Євро-2012, щоб забезпечити толерантне ставлення до представників інших націй.

Також К.Дімйон розповіла, що зараз знімає документальну стрічку, завдання якої - спростувати неправдиві відомості про расизм в Україні, що їх поширила служба «BBC». К.Дімйон зазначила, що вона представляє громадську організацію, до компетенції якої не належить зйомка стрічок та підготовка фоторепортажів. Однак, за її словами, «якщо «BBC» висвітлює ситуацію однобоко, то громадським організаціям доводиться брати на себе роль засобів масової інформації».