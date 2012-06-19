Добкін вірить у перемогу збірної України

Харків. 19 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін побажав успіху збірній України з футболу в матчі з командою Англії і заявив, що вірить у перемогу українських футболістів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це губернатор сказав напередодні матчу Євро-2012 у групі D, яка сьогодні відбудеться на «Донбас Арені».

«Якщо мій робочий графік дозволить мені бути присутнім на матчі, я буду там обов`язково. Я не люблю давати прогнози, але, з іншого боку, думки матеріалізуються, тому потрібно вірити в успіх нашої збірної, і я ставлю на перемогу української команди. Рахунок прогнозувати не буду. Це буде не повторення подвигу греків, це буде наш гідний результат. Бажаю хлопцям максимально проявити свою майстерність і обіграти збірну Англії», - сказав М.Добкін.