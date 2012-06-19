Знайшовся англійський фан, який загубився у Харкові

Харків. 19 червня. УНІАН. Англійський уболівальник Девід Форд, який загубився напередодні у Харкові, знайшовся.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління з питань зв`язків з громадськістю Донецької міськради Максим Ровинський.

«Уболівальник вийшов на зв`язок з друзями і повідомив, що перебуває в Харкові. Сьогодні вони чекають його в Донецьку», - сказав М.Ровинський.

При цьому він не уточнив, чи прибув на даний момент Д.Форд до Донецька.

«Його друзі повідомили, що чекають його сьогодні в Донецьку, а чи прибув він, вони поки що нас не сповістили», - зазначив М.Ровинський.

Як повідомляв УНІАН, у прес-центр «Донецьк 2012» 18 червня по допомогу у пошуках свого товариша звернулися п`ятеро англійських уболівальників, які прибули до Донецька поїздом з Харкова. Вони повідомили, що останній раз бачили Девіда на стадіоні в Харкові і він був нетверезий.

Міліція Донецька і Харкова вжила всіх необхідних заходів для пошуку вболівальника. Правоохоронці також через ЗМІ звернулися до жителів Донецька з проханням повідомити в міліцію, якщо комусь щось відоме про місце перебування англійця.