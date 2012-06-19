З початку Євро-2012 держкордон України перетнуло 4 млн осіб

Харків. 19 червня. УНІАН. З початку футбольного чемпіонату Євро-2012 державний кордон України перетнуло 4 мільйони осіб, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і майже 860 тисяч транспортних засобів (збільшення на 12%).

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, зокрема, лише за минулу добу через кордон прослідувало майже 300 тисяч осіб і 60 тисяч транспорту, а найбільший показник зафіксовано 17 червня, коли кордон перетнуло 330 тисяч осіб.

За період Євро-2012 пропущено 1200 організованих груп уболівальників. Також прикордонники оформили майже 800 літаків, 520 автобусів і 150 потягів, якими слідували учасники та гості чемпіонату.