На Харківщині чоловік забив палицею до смерті двох земляків

Харків. 19 червня. УНІАН. На Харківщині чоловік забив палицею до смерті двох своїх земляків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, 17 червня об 11-й годині на хуторі Зінківський Золочівського району знайдено трупи 56-річного чоловіка та 46-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

За підозрою у скоєнні злочину в порядку ст. 115 КПК України затримано 43-річного мешканця цього населеного пункту. Під час допиту в якості підозрюваного чоловік повідомив, що під час сварки він завдав палицею численних ударів по голові та тулубу обом, після чого пішов додому.

Райвідділом міліції порушено кримінальну справу за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб). У справі втриває слідство. Його хід перебуває на контролі прокуратури.