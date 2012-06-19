Грецькі ЗМІ: фани в захваті від України

Харків. 19 червня. УНІАН. Грецьке видання «Kathimerini» опублікувала статтю під назвою «Один тиждень Євро та плюсові показники», в якій позитивно охарактеризовано рівень підготовки України та Польщі.

Як повідомляє Україна-2012, видання пише, що, незважаючи на постійні сумніви у здатності України провести такий Чемпіонат на високому рівні, зараз можна припустити, що Євро буде успішним.

Рівень успіху визначається задоволеністю футбольних уболівальників від перебування в країні, як на стадіонах, так і за їх межами.

У статті відзначають хороший рівень забезпечення безпеки на вулицях міст і чудову якість стадіонів. Однак, зазначені і проблеми з міжміськими автомобільними дорогами і в Україні, і в Польщі. Не забули пом`янути і цінову політику готельного бізнесу.

Газета стверджує, що українці і поляки є дружніми господарями і, незважаючи на їхнє неволодіння англійською, вони зуміли створити гарну атмосферу для приїжджих.