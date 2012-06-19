Віщування тхора Фреда: англійці і французи можуть пакувати валізи

Харків. 19 червня. УНІАН. Тхір Фред у офіційній фан-зоні Євро-2012 Харкова зробив передбачення щодо результатів матчів Швеція - Франція та Україна - Англія, які пройдуть сьогодні, 18 червня, у Києві та Донецьку.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Перед звірком-віщуном Фредом поставили дві миски з їжею та прапорцями країн, які беруть участь у сьогоднішніх матчах.

Спочатку тхір обирав між командами Швеції та Франції і зупинився на шведській збірній. Потім Фред обирав між командами України та Англії, і його вибір припав на збірну України.

Як повідомляв УНІАН, на матчі 18 квітня, що відбувалися в Польщі, Фред передбачив перемогу збірних Італії та Іспанії над командами Ірландії та Хорватії.

Таким чином, «прогноз» тхора з Харківського зоопарку на матчі у Гданську і Познані повністю справдився.