У парку ім. Горького незаконно вирубали дерева на площі 10 тис. кв. м - прокуратура

Харків. 26 червня. УНІАН. У Харкові на території Центрального парку культури та відпочинку імені Горького незаконно вирубано 200 дерев на ділянці площею 10 тис. кв. м.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Харкова Юлія Скічко.

Незаконна вирубка зелених насаджень відбулася 20 та 21 червня. За даними фахівців Державної екологічної інспекції у Харківської області, збиток від вирубки дерев перевищив 300 тис. грн.

Прокуратура Харкова організувала перевірку обставин знищення дерев. Міліція перевірила повідомлення директора парку та ще трьох харків’ян, які звернулися із заявами з приводу вирубки до Дзержинського райвідділу міліції.

За результатами перевірки прокуратура Харкова 26 червня порушила кримінальну справу за фактом умисного знищення майна у великих розмірах (ч. 1. ст. 194 Кримінального кодексу України).