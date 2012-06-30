Ярославський: життя ділиться тепер на «до і після Євро-2012»

Харків. 30 червня. УНІАН. Генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 і президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський 30 червня взяв участь у передачі «Шустер Live» на тему «Чи став Євро-2012 успіхом для України?».

Разом з відомим бізнесменом у прямому ефірі цю тему обговорили операційний директор УЄФА Мартін Каллєн, директор української частини турніру Маркіян Лубківський, посол Польщі Генрік Литвин, президент ФК «Динамо» Ігор Суркіс та інші запрошені гості.

О.Ярославський розповів про підсумки підготовки Харкова і про те, яке враження справив турнір на харків`ян. За його словами, життя в місті ділиться тепер на «до і після Євро-2012». І головне, що залишиться «в першій столиці» після турніру - це інфраструктура, якою користуватимуться жителі міста. Зокрема, президент ФК «Металіст» привітав І.Суркіса з тим, що в Києві з`явився стадіон достатньої місткості (НСК «Олімпійський»): «Тепер 50 тисяч харків`ян можуть приїхати до Києва боліти за «Металіст». Раніше-то їхати було нікуди».

Крім того, в рамках програми був порушений ще ряд футбольних і навколофутбольних питань. Так, обговорюючи незарахований арбітром гол збірної України в матчі з Англією, гості «Шустер Live» зійшлися в думці, що результат на табло, і пізно махати кулаками після бійки. У ході програми з`ясувалося, що матчі за участю збірної України в нашій країні вдалося подивитися менше, ніж половині жителів, тоді як у Польщі ця цифра перевищила 80%, в Німеччині - 70%, в Італії - 60%. Проблема з неможливістю перегляду матчів торкнулася і Харківщини, один з жителів якої поскаржився у прямому ефірі на кодований режим трансляції матчів Євро-2012 на ТРК «Україна».

На знімку: Олекснадр Ярославський та Роман Абрамович на Донбас-Арені спостерігають за грою збірної України в матчі зі збірною Англії.