Президент «Металіста» викупив футболки Шевченка і Роланду

Харків. 30 червня. УНІАН. Генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 і президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський викупив призначені для аукціону спортивні майки «зірок» світового футболу Андрія Шевченка та Кріштіану Роланду.

Як передає кореспондент УНІАН, покупку було здійснено 30 червня у прямому ефірі передачі «Шустер Live», учасники якої обговорювали тему «Чи став Євро-2012 успіхом для України?».

Під час обговорення Чемпіонату відомий футбольний агент Шандор Варга розповів про свого «наймолодшого клієнта». Мова йшла про юного футболіста Андрія Андрійчука, який страждає важкою формою онкологічного захворювання, знаходиться на лікуванні в Охматдиті і потребує пересадки кісткового мозку. Шандор Варга повідомив, що для того, щоб зібрати кошти на лікування хлопчика, він виставляє на аукціон за 200 тисяч євро футболку Андрія Шевченка з підписами всіх гравців і тренерів збірної України та футболку «зірки» збірної Португалії Кріштіану Роналду.

У свою чергу, О.Ярославський заявив, що купує для юного футболіста обидві футболки.

Пізніше в особистій бесіді він повідомив, що, побачивши очі хлопчика у показаному в рамках програми телесюжеті, не міг вчинити по-іншому.

Фото Ігоря ЧЕКАЧКОВА