Ярославский: есть и закулисная сторона Евро-2012

Генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский в интерью по итогам Евро-2012 приоткрыл закулисную сторону Турнира.

Мы ждали Евро-2012 пять лет, а промелькнуло все как-то слишком быстро. Особенно в Харькове и Львове. Три матча и все…

Ну, во-первых, я Евро-2012 не ждал. Я турнир, как в песне, приближал, как мог. Работал над подготовкой фактически день и ночь. Так что для меня это далеко не самый простой кусок жизни. Потому что было огромное количество вопросов, были большие сомнения на старте. Ведь Украина никогда ничего подобного не принимала. А Харьков, тем более. Уверенность в успехе, конечно, была, но и опасений имелось немало.

И что, ожидания в итоге оправдались?

Ожидания оправдались более чем. Хотя мне кажется, что если бы Харьков принял еще два матча, скажем, один четвертьфинал и один полуфинал, то город показал бы себя гораздо сильнее. Я глубоко убежден, что Харьков использовал далеко не весь свой потенциал. Поверьте, запас прочности оставался еще очень большой. Это касается и аэропорта, и стадиона, и тренировочной базы…

Кстати, о тренировочной базе. Я имею в виду базу ФК «Металлист», которую сборные Дании, Голландии и Германии, несмотря на отказ жить во время турнира в Украине, все же перед матчами «пощупали». Вот интересно, пожив, пусть и недолго на базе «Металлиста», какие-то сожаления о принятом решении жить в Польше, а на матчи летать в Украину у них были?

Напрямую никто ничего, понятно, не говорил. Но я общался с менеджерами всех сборных. Несколько раз с менеджерами сборной Дании. Потом мы с Романом Абрамовичем ездили на базу, когда там жила сборная Германии. Перед игрой я разговаривал с президентом федерации футбола Португалии, общался с Рональдо, встречался с Эйсебио… Причем, инициатива исходила от них. Знаете, там вообще произошла очень интересная история. После того, как я несколько раз встречался с менеджментом сборной Дании, датчане обыграли голландцев. Остальные сборные, видимо, поняли, что это неспроста. И потом как-то так получалось, что я постоянно встречался с их менеджерами, тренерами, игроками.

Т.е. футболисты, как люди предельно суеверные, решили, что вы фартовый талисман?

Я так утверждать не могу. Но посмотрите сами. Кто был явным фаворитом в матче Голландия-Дания? Правильно – Голландия. Но выиграли датчане. Голландия была далеко не подарком и для португальцев, но они их просто разложили. Мало того, не забивавший до этого Рональдо забил два гола. Вот и верь после этого в приметы… (смеется)… Да, так возвращаясь к вашему вопросу о базе «Металлиста», все менеджеры и сборных сказали, что в Украине может быть тренировочная база такого уровня. И это правда. Для игроков «Металлиста» там есть все. И отдельные коттеджи, и вся медицина, и бассейн, и криогенная сауна, и тренировочные поля с самыми современными газонами... Да и само место уникальное – ведь спортсмены живут фактически в лесу, но в самых современных и комфортных условиях…

Т.е. можно говорить, что задел на будущее вы обеспечили?

Конечно. Теперь ни у кого не будет сомнений относительно нашего уровня. Плюс еще раз повторю, все, кто жил на этой базе, выиграли…

Понятно - сборная Украины жила не в том месте.

Может быть. Кстати, когда тренером сборной был Мирон Маркевич, и сборная жила на базе «Металлиста», она ведь тоже не проиграла ни одного матча… Пять или шесть матчей выиграла и один или два, точно не помню, сыграла вничью…

Вы сказали, что ездили на базу с вашим другом Романом Абрамовичем. Что сказал владелец «Челси»?

- Он вообще не хотел с базы уезжать, когда мы общались с менеджерами сборной Германии и тренером Левом. Говорит, - давай еще здесь побудем… Нет, ну понятно – во-первых, классное место. Во-вторых, зашел Швайнштайгер и поздравил Романа с победой «Челси»

А вы на базе «Челси» бывали?

Конечно. Мало того, я договорился с Абрамовичем и года три назад туда летал Мирон Маркевич с менеджментом «Металлиста». Стажировались там три недели…

Но в любом случае, база «Металлиста» и база «Челси» - это два равных объекта?

Я скажу так – если бы нашу базу перенести в Великобританию, то разницы никто бы не заметил…

Давайте еще немного о визите Абрамовича. Стадион в отличие от базы он раньше, если я не ошибаюсь, видел?

Да. Он прилетал на матч «Металлиста» с «Сампдорией», когда «Металлист» вдесятером обыграл итальянцев. Но тогда это был совсем иной продукт. Конвейерный, если хотите. Тем более, что не было того супертюнинга, который он увидел на турнире. Так что Абрамович обалдел и от базы, и от тюнига стадиона, и от нашей гостиницы» Харьков-палас», и от VIP-терминала аэропорта, который мы отреставрировали, как музей. Правда, от этого терминала балдели все, начиная с Платини, который его, кстати, открывал. Ведь знаете, таких «сталинских» терминалов на весь бывший Союз было всего четыре. В Казани, Львове, Харькове и еще где-то в России. Но в таком виде, в котором это можно увидеть сегодня в Харькове, подобного нет нигде. Мало того, что мы полностью его восстановили до мельчайших деталей. Мы все сделали в тысячекратно улучшенном качестве. Это и красное дерево, и итальянские ковры, и восстановленная роспись плафонов, и мебель, и медная крыша… Но лучше, конечно, прилететь и все увидеть своими глазами.

А по городу ему особо гулять не довелось?

Не скажите. Когда мы после матча ужинали в «Харьков-Паласе», Роман как раз попросил показать ему Харьков. И мы поехали в один из ночных клубов. Гостям безумно понравилось, зажигали по полной, танцевали… правда, их там чуть не разобрали на сувениры… Знаете, теперь в Харькове новое летоисчисление. Т.е. до того, как был Евро-2012 и после того, как прошел турнир и в Харькове были такие гости. Кстати, Абрамович прилетал на 767-м Боинге и самолет без проблем приземлился в нашем аэропорту. Так что новая полоса в состоянии спокойно принимать дальнемагистральные самолеты.

К аэропорту мы еще вернемся. А пока, как человек, видевший и оценивавший ситуацию изнутри, скажите – для харьковчан, помимо футбола, турнир что-то дал. Я имею в виду, что они увидели то же шествие голландских болельщиков. Увидели огромное количество свободных по духу европейцев. Укрепилось ли ощущение, что наш путь – это Европа?

Вне всяких сомнений. Теперь нужно не останавливаться. Нужно только, чтобы подобные события были как можно чаще. Чтобы они стали привычными. Не обязательно такого масштаба. Но прививка должна быть постоянной. Ведь в Харькове ничего подобного никогда не было. И я еще раз повторю, что от этого события теперь будут отсчитывать новое время. И еще долго будет классное послевкусие.

Давайте ненадолго уйдем из Харькова к общеукраинским проблемам. Я имею в виду ситуацию с национальной сборной. Можно по-разному оценивать итоги матча с Англией, но от того, что проблема налицо, никуда не спрячешься. Тем более, у вас под рукой есть человек, который сборной Украины уже занимался. Я имею в виду Мирона Маркевича.

Мне о сборной говорить сложно. Я твердо знаю, что мне нужно, или не нужно делать с «Металлистом». Потому что я этому вопросу уделяю немало времени каждый день. А что касается сборной, то мне кажется, что пути есть. Ведь немцы что-то смогли сделать с футболом. Итальянцы смогли что-то сделать с футболом. Думаю, что при желании сможем и мы.

Ну, хорошо. Точнее, не очень, потому что слишком дипломатично. А был ли, скажем, в Донецке, где собрались футбольные биг-боссы какие-то комментарии по итогам матча Украины с Англией?

Знаете, можно слушать чьи-то мнения, а можно и не слушать. Если хотите мою точку зрения, то она предельно проста – нельзя из отрицательного результата пробовать извлечь что-то положительное… Футбол – это исключительно результат. Сказать, что мы весь матч сидели на воротах англичан и не выпускали их из штрафной, так этого не было. Сказать, что мы сидели весь матч на воротах французов – тем более… Об этом матче вообще лучше не вспоминать. Сказать, что мы разгромили шведов тоже нельзя. Я не хочу называть какие-то фамилии, но мы же все знаем состав сборной…

Ок. Вернемся в Харьков. Евро-2012 закончился. Новое летоисчисление началось. Какие перспективы полноценного использования инфраструктуры, которая создавалась вами под турнир? Я имею в виду аэропорт, стадион и гостиницу «Харьков-палас», которую просто грешно оставить, как обычный туристический объект. Да, кстати, как справился со столь непривычной нагрузкой аэропорт? Ведь опасений было немало…

Да, действительно. Нагрузка была небывалой. Аэропорт принял 750 бортов и порядка 55 000 пассажиров. Но нам было чуть проще. Ведь реконструкцию харьковского аэропорта мы закончили раньше, чем в других принимающих городах. Так что у нас было время его обкатать. Было больше времени на подбор и проверку уровня менеджмента, отладку бизнес-процессов. Так что в итоге мы получили только благодарности из тех стран, откуда к нам прибывали основные потоки болельщиков. А ведь европейские гости весьма требовательны к уровню комфорта, за который они платят деньги.

Как-то все у вас получается очень хорошо. Что, не было никаких проблем? Ну, скажем, на том же стадионе? Допустим с давкой на турникетах?

Вот вы не поверите, но на стадионе не было никаких проблем. И здесь, как и в случае с аэропортом важно то, что это клубный стадион, где до Евро-2012 мы отыграли достаточное количество международных матчей (Лига Европы, сборная), чтобы его обкатать. Нащупать болевые точки и убрать их.

Давайте еще раз вернемся к гостинице «Харьков-Палас». Поскольку сочетание современного аэропорта с большим современным отелем такого класса вполне может дать толчок для развития Харькова, как места проведения больших международных мероприятий. Тем более, что в «резюме» у города уже есть и большой плюс от близкой границы с Россией, и опыт проведения Евро-2012.

- Да, таких гостиниц в Харькове никогда не было. И я на сегодня смело могу утверждать, что она является одной из лучших в Украине. Причем, это не только мое мнение. Так что «Харьков-Палас» просто создан для проведения и форумов, или симпозиумов на самом высоком уровне. К тому же, помимо всего прочего, еще и очень удобная логистика. Прямой и быстрый путь из аэропорта, без каких бы то ни было трафиков. Мне, кстати, киевляне уже говорили, что многие постоянные международные форумы могут перебраться именно в Харьков. Знаете, в день матча 13 июня, гостиница накормила 4 тысячи человек. Причем, как вы понимаете, это не фаст-фуд. Так что мы сейчас серьезно работаем над программой постоянного привлечения в Харьков больших мероприятий – бизнес-форумов, фестивалей и так далее.

Вы являетесь постоянным участником заседаний Совета инвесторов при Президенте Украины. Какова перспектива развития этой формы сотрудничества? Тем более, что ваше участие в подготовке Харькова к Евро-2012 показало, насколько это продуктивно для страны.

Я считаю, что на сегодня пример Харькова является единственным примером такого рода. Потому что за время подготовки к Евро-2012 больше проектов частно-государственного партнерства не было. Судите сами. Харьковский аэропорт – государственное участие – полоса, навигация и т.д. – это 197 миллионов долларов и частный инвестор – 107 миллионов. Т.е. цифры абсолютно сопоставимые. Стадион. Бюджеты всех уровней – 67 или 68 миллионов - и частный инвестор – 30 миллионов. Больше ни в одном проекте к Евро-2012 ничего подобного не было. Если добавить к этому списку еще и гостиницу, базу, детскую футбольную академию и т.д., то мои расходы на подготовку к Евро-2012 составили 300 миллионов долларов.

А руководство страны видит перспективу в усилении сотрудничества подобного рода?

Я уверен, что да. Теперь нужно смотреть, где именно в дальнейшем будет необходимость использования такой формы сотрудничества. Ну, есть некий объект, который и я сам не потяну, и государство самостоятельно не потянет. Но вместе реализация такого проекта вполне реальна. Как это было с тем же аэропортом. Его же мы построили. И стадион привели в порядок. Но и государству, и мне его строительство обошлось гораздо дешевле. Но если бы такой формы сотрудничества не было, то в трехмиллионном регионе не было стадиона, не было бы аэропорта. Не было бы турнира, не было бы, в конце концов, новых рабочих мест…

Я знаю, что вы не признаетесь, за кого болеете на турнире, и не даете прогнозы матчей. Но все-таки, хотя бы скажите, что вы ждете от завтрашнего финала между Испанией и Италией?

Единственное, что я могу сказать, что я отчасти доволен, что в финал прошла Италия. Немецкий футбол понятен. Это танк. Который вдруг нарвался на фугас, который ему подложили предельно творческие люди. Ну, вы же видели, что вытворял на поле тот же Пирло?... Так что в финале мы увидим очень красивую картину. В духе эпохи Возрождения. Это будет очень красивый, но абсолютно непрогнозируемый футбол.

Корреспондент

Фото УНІАН, Ігоря Чекачкова, Дмитра Немймирока, Сергія Козлова ,сайту «Городской дозор», Андрія Кравченка