У Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти прийняття мовного закону

Харків. 4 липня. УНИІАН. У Харкові на майдані Свободи розпочалася безстрокова акція протесту проти прийняття мовного закону.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з організаторів акції, громадський активіст Дмитро Пилипець.

За його словами, близько 30 осіб, які сьогодні брали участь в акції протесту на майдані Свободи, склали графік чергування і мають намір цілодобово перебувати на площі навпроти Будинку Рад.

Д.Пилипець зауважив, що до акції протесту приєдналися активісти місцевої організації ВО «Батьківщина».

Організатор акції зазначив, що активісти мають намір встановити на площі Свободи намети. «Як мінімум пару, можливо навіть сьогодні», - сказав Д.Пилипець. Він підкреслив, що учасники акції протесту вимагають від Президента України Віктора Януковича ветувати прийнятий мовний закон. Д.Пилипець зауважив, що акція протесту у Харкові триватиме «до вирішення цього питання».

«Я гадаю, ми маємо тиснути і стояти тут до жовтня», - сказав він.