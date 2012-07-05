Розпочинається реконструкція ділянки автошляху від Харкова до кордону з Донеччиною

Харків. 5 липня. УНІАН. Реконструкція ділянки дороги Київ - Харків - Довжанський від Харкова до кордону з Донецькою областю почнеться наступного тижня.

Про це повідомив перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб у ході огляду ділянки траси від села Комунар до кордону з Полтавською областю.

За його словами, зараз підрядники переводять спецтехніку, тривають дослідницькі та проектні роботи. Передбачається, що буде укладено два шари асфальту і побудована дорога 1-ї категорії. Всього до кордону з Донецькою областю буде відремонтовано 130 кілометрів дороги.

«Спочатку передбачалося починати реконструкцію дороги з Чугуєва, але за наполяганням голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна Служба автомобільних доріг України внесла корективи, і ремонт дороги в донецькому напрямку почнеться від пілонів на виїзді з Харкова, розташованих на Московському проспекті», - передає слова В.Дулуба сайт облдержадміністрації.

Він зазначив, що завершити реконструкцію планується восени 2012 року.