Доступне житло: процес пішов?

Губернатор Михайло Добкін та його перший заступник Валентин Дулуб оглянули будівництво житлового комплексу в Харкові по вулиці Дача, 55, який включений до Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

«Я не знаю, в якій країні можна взяти кредит під 3% на 15 років»

Взяти участь у державній Програмі здешевлення іпотечних кредитів для будівництва доступного житла мають право всі, хто сьогодні потребує поліпшення житлових умов.

Про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін на брифінгу за результатами огляду житлового комплексу «Пори року» на вулиці Дача, 55.

За словами губернатора, умови отримання житла в рамках Програми дуже привабливі.

«Сьогодні умови, які пропонуються в Україні, напевно, найпрогресивніші в Європі. Я не знаю, в якій ще країні з 10% початковим внеском можна взяти кредит на 15 років під 3% для придбання житла в іпотеку, - сказав губернатор.

«Якщо порахувати, скільки ж становитиме щомісячний платіж, - зазначив він, - то ми побачимо, що він нічим не відрізняється від плати, яку молода сім`я вносить за наймане житло. Але, віддаючи гроші за орендовану квартиру, людина отримує тільки умови для проживання і більше нічого, а виплачуючи кредит, вона за ті самі гроші отримує власну квартиру».

М.Добкін звернув увагу на те, що Програма вирішує одразу дві взаємопов`язані проблеми: дозволяє вирішити житлове питання, яке за багато десятиліть стало актуальним для більшості українських сімей, і стимулює розвиток будівельної галузі, яка без підтримки держави самостійно не зможе набрати колишні обсяги.

Сміливці можуть вже до кінця року отримати житло за здешевленими кредитами

Харків’яни, які вирішили придбати житло за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів, вже до кінці року можуть отримати нові квартири.

Про це сказав губернатор Михайло Добкін під час огляду будівництва житлового комплексу по вулиці Дача, 55 у Харкові.

За його словами, будинок по вулиці Дача, 55 у Харкові включений до програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

«Тут активно ведеться будівництво, і будинок буде зданий в експлуатацію у цьому році. Ті люди, які вирішили придбати тут житло, вже до Нового року отримають ордери та ключі від квартир у сучасному будинку, розташованому в чудовому місці», - сказав М.Добкін.

За даними прес-служби облдержадміністрації, у 2012 році для Харківської області заплановано виділити кошти для надання часткової компенсації в сумі 60183,4 тис. грн.., з яких уже надійшло 1800,0 тис. грн.

Станом на 12.07.2012 року: шість будівельних компаній визначені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України учасниками програми і три будівельних компанії завершують підготовку документів; відібрано для участі в програмі 15 житлових будинків, в яких громадяни можуть придбати 1263 квартири; кредити видають 5 банків-учасників Програми; бажання брати участь у Програмі виявило 189 сімей; укладено 7 договорів на часткову компенсацію відсотків; укладено 6 кредитних договорів на загальну суму 886,9 тис. грн.

Ставку першого внеску знижено до 10%

Постанова Кабінету Міністрів щодо участі у Програмі іпотечного кредитування постійно вдосконалюється.



Про це в ході огляду будівництва житлового комплексу по вулиці Дача, 55 сказав перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб.

За його словами, в Кабінеті Міністрів уже відбулося два додаткових засідання по внесенню змін до постанови №343 «Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

«Перша зміна стосується зменшення процентної ставки первинного внеску. Не 25%, а нижче - 10%. Це дається на розсуд банку та поручителів позичальника, яким може бути і будівельна компанія. Друге, змінена можлива площа квартири, яку людина може придбати за програмою іпотечного кредитування. Якщо раніше було 40 квадратних метрів, то зараз - 40 кв. м на людину, плюс 18 кв. м на кожного члена сім`ї, і так до 76 кв. м. У сільській місцевості для будівництва житлового будинку - до 94 кв. м», - сказав В.Дулуб.

Сьогодні також зазначив він, зменшена норма зарплати та норма доходів на всіх членів сім`ї.

«Раніше була норма, яка багатьом людям не дозволяла брати участі в програмі через їхній фінансовий стан. Сьогодні ця норма розширена, і там практично немає обмежень. Тому можна сказати, що Мінрегіонбуд удосконалює цю постанову, щоб якомога більше людей змогло взяти участь у програмі», - сказав В.Дулуб.

Програма доступного житла не несе ризиків

Участь у Програмі здешевлення іпотечних кредитів для будівництва доступного житла не пов`язана з ризиком.

За словами М.Добкіна, банки і будівельні компанії, які беруть участь у Програмі, були ретельно відібрані.

«Держава підійшла дуже серйозно і скрупульозно, підбираючи і будівельні компанії, і банки. Будівельна компанія обов`язково повинна бути акредитована для участі в цій Програмі, банки, які взяли участь, мають бути віднесені до установ з високим ступенем надійності. На сьогоднішній момент я не бачу ні найменшого ризику, який може порушити реалізацію цієї програми в Харківській області. Всі компанії прийшли в область надовго і всерйоз, і для них питання іміджу і престижу виконати всі взяті на себе зобов`язання», - сказав М.Добкін.

Губернатор наголосив, що всі будівельні об`єкти знаходяться на контролі органів державної влади, і це дає право стверджувати, що ризику для бажаючих купити квартиру немає, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Фото сайту ХОДА