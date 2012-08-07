Харків'янин Торохтій здобув золоту медаль на Олімпіаді у Лондоні

Харків. 7 серпня. УНІАН. Харківський важкоатлет Олексій Торохтій виборов золоту медаль у категорії до 105 кг на ХХХ літніх Олімпійських іграх у Лондоні.

Як повідомляє офіційний сайт Олімпіади, у двох видах - ривку і поштовху - український спортсмен показав результат 412 кг (185 і 227 кг відповідно). Друге місце посів представник Ірану Наваб Насіршелал, «бронзу» здобув поляк Бартоломей Войцех Бонка. Змагання пройшли 6 серпня.

За офіційними даними, Україна має вже три золоті медалі на Олімпіаді у Лондоні.