На Харківщині побільшало заразних кліщів

Харків. 7 серпня. УНІАН. На Харківщині збільшилася кількість іксодових кліщів, які переносять збудників хвороби Лайма та заражають людей при укусі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Так, за перше півріччя 2012 року лабораторією відділу особливо небезпечних інфекцій Харківської обласної СЕС на борелії досліджено 965 іксодових кліщів, зібраних на території області у природі, з тварин та людей. Отримано 164 позитивні результати (17%), інфікованість кліщів, видалених з людей, становить 24,1%.

Це вище показників аналогічного періоду минулого року, коли зараженість всіх кліщів бореліями становила 14,7%, знятих з людей – 20,6%. Крім того, цього року відмічено в 1,5 рази більшу зараженість кліщів, зібраних у природі (10,9% проти 6,9%).

По Харкову при дослідженні кліщів отримано 56 позитивних результатів (16,5%), з них у природі – 9,7%, з людей – 24,1%. Найбільша кількість заражених кліщів виявлена на території Олексіївського лісового масиву – 16,7% (Дзержинський район) та лісопарку – 14,4% (Дзержинський, Київський райони).