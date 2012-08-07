Харківський автомагнат утопив свій гвинтокрил у Чорному морі

Харків. 7 серпня. УНІАН. У понеділок у Чорне море впав і затонув приватний гелікоптер Robinson R44, яким керував харків’янин.

Як повідомляє офіційний сайт МНС України, це сталося 6 серпня у Сакському районі на відстані 200 метрів від берега. У вертольота відмовила муфта приводу гвинта.

Пілот самостійно дістався до берега, медичної допомоги не потребує. Залишок пального на борту становив 30 літрів.

Як повідомляє SQ, «Комсомольская правда - Крым» з’ясувала, що 39-річний підприємець прилетів до Криму на своєму приватному вертольоті з метою заробити під час літнього сезону. Чоловік пропонував туристам польоти над мисом Казантип. За послугу просив 800 доларів за годину. При цьому в кабіні крім пілота могли знаходитися три пасажири. Зараз вертоліт, вартість якого доходить до напівмільйона доларів, лежить у морі на глибині до 10 м. Рішення про те, чи діставати вертоліт із дна моря, прийматиме його власник.

За даними видання «Комментарии. Крым», власником вертольота є генеральний директор ЗАТ «Акко-інвест» Олексій Колесников. Як повідомило джерело в кримському главку міліції, холдинг, який очолює Колесников, є великим продавцем автомобілів у Харкові, в його структуру входить 9 підрозділів. Орієнтовна вартість вертольота, який зараз знаходиться на дні Чорного моря - 325 000 євро.