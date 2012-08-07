Цього року на Харківщині інвалідам видано 155 візків

Харків. 7 серпня. УНІАН. Людям з особливими фізичними потребами, які мешкають на Харківщині, цього року видано 155 інвалідних візків.

Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря Шурму.

Він зазначив, що на виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо повного забезпечення у 2012 році окремих категорій населення інвалідними візками органами праці та соціального захисту населення області до Центрального банку даних з проблем інвалідності станом на 6 серпня внесено 1426 направлень на виготовлення візків, що становить 96,3% від потреби.

Інші направлення на виготовлення інвалідних візків будуть внесені до банку даних у міру набуття інвалідами права на заміну інвалідного візка. Крім того, внесено 10,7 тис. направлень на виготовлення протезно-ортопедичних виробів, в тому числі 3,5 тис. на виготовлення ортопедичного взуття.