Темп зростання пенсій мешканців Харківщини у січні-липні 2012 року становив 118% -ОДА

Харків. 10 серпня. УНІАН. Темп зростання середнього розміру пенсій мешканців Харківської області у січні-липні 2012 року становив 118%.

Про це повідомиляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря Шурму.

За його словами, з 1 липня 2012 року згідно з Законом України «Про державний бюджет на 2012 рік» проведено перерахунки пенсій для 645,4 тис. мешканців області. Додаткова потреба на виплату пенсій жителям Харківщини на липень становила 3,2 млн. грн., середня сума підвищення - 4,9 грн.

В результаті проведених перерахунків середній розмір трудових пенсій жителів області становить 1354,5 грн., а темп зростання середнього розміру пенсій порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 118,03%, повідомив І.Шурма.

Він також нагадав, що в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України з 1 травня було збільшено розмір пенсій для окремих категорій громадян. Середнє збільшення пенсії по Харківській області становить 136,4 грн. Пенсії збільшені для 742,6 тис. осіб.

Довідка. З 1 травня 2012 року пенсіонерам, яким пенсії призначені або перераховані до 2008 року, проведений новий розрахунок пенсій з урахуванням середньої заробітної плати в розмірі 1197,91 грн. (до 2008 року - 928 грн.). Для тих, кому призначена пенсія згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», середній розмір зарплати становить 1351 грн. Пенсіонери, які мають повний стаж (чоловіки - 25 років, жінки - 20 років), отримали підвищення до пенсії не нижче 100 грн., з неповним - не менше 50 грн., з відсутнім - по 30 грн.

Крім того, проведено перерахунок доплат до пенсій учасникам війни, жертвам нацистських переслідувань та їхнім сім`ям. Підвищення учасникам війни, жертвам нацистських переслідувань збільшені з 10% до 15% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, підвищення учасникам війни, нагородженим орденами і медалями - з 15% до 20%. Також збільшені доплати членам сімей померлих військовослужбовців - до 42% прожиткового мінімуму непрацездатних громадян.