Учасники акції протесту проти мовного закону пішли з майдану Свободи (додано фото)

13:19, 10 серпня 2012
Харьків
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Активіст: краще не загострювати

Харків. 10 серпня. УНІАН. У Харкові учасники акції протесту проти мовного закону перемістилися із площі Свободи до пам’ятника Тарасу Шевченку в саду імені Шевченка.

Якція протесту проти мовного закону у Харкові 10 серпня 2012

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 12.00 на площу Свободи прибули судові пристави і понад 15 працівників міліції.

Судові пристави зачитали постанову суду про заборону акції та попросили учасників протесту залишити площу Свободи.

Якція протесту проти мовного закону у Харкові 10 серпня 2012

При цьому вони відмовилися надати кореспонденту УНІАН інформацію про те, який суд і суддя виніс постанову про заборону акції.

У свою чергу, учасники протесту заявили, що в постанові, яку мають на руках судові пристави, вказано прізвище іншого судді, а не судді Ількіна Нуруллаєва, який вчора ухвалив рішення про заборону акції протесту на площі Свободи.

Якція протесту проти мовного закону у Харкові 10 серпня 2012

До місця проведення акції під’їхав аварійний автомобіль комунального підприємства «Харківводоканал».

Один із учасників акції Сергій Котляр зауважив, що подано нове повідомлення про проведення безстрокової акції, і продовжать її поруч із пам’ятником Т.Шевченку.

У коментарі УНІАН співорганізатор акції Дмитро Пилипець зазначив, що активісти мовного майдану виконають рішення суду і підуть з площі Свободи, однак протест не припинятимуть.

«Я вважаю, що краще не загострювати, перейти на інше місце. Головне зараз - зберегти наші речі, бо невідомо, куди вони їх можуть вивезти. Два наших намети вони нам так і не повернули. Але акція протесту продовжується, і ми продовжуємо стояти», - наголосив Д.Пилипець.

Як повідомляв УНІАН, безстрокова акція протесту проти мовного закону на площі Свободи у Харкові розпочалася 3 липня.

9 серпня Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону акції протесту на площі Свободи.

Фото УНІАН-Харків

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