Учасники акції протесту проти мовного закону пішли з майдану Свободи (додано фото)

Харків. 10 серпня. УНІАН. У Харкові учасники акції протесту проти мовного закону перемістилися із площі Свободи до пам’ятника Тарасу Шевченку в саду імені Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько 12.00 на площу Свободи прибули судові пристави і понад 15 працівників міліції.

Судові пристави зачитали постанову суду про заборону акції та попросили учасників протесту залишити площу Свободи.

При цьому вони відмовилися надати кореспонденту УНІАН інформацію про те, який суд і суддя виніс постанову про заборону акції.

У свою чергу, учасники протесту заявили, що в постанові, яку мають на руках судові пристави, вказано прізвище іншого судді, а не судді Ількіна Нуруллаєва, який вчора ухвалив рішення про заборону акції протесту на площі Свободи.

До місця проведення акції під’їхав аварійний автомобіль комунального підприємства «Харківводоканал».

Один із учасників акції Сергій Котляр зауважив, що подано нове повідомлення про проведення безстрокової акції, і продовжать її поруч із пам’ятником Т.Шевченку.

У коментарі УНІАН співорганізатор акції Дмитро Пилипець зазначив, що активісти мовного майдану виконають рішення суду і підуть з площі Свободи, однак протест не припинятимуть.

«Я вважаю, що краще не загострювати, перейти на інше місце. Головне зараз - зберегти наші речі, бо невідомо, куди вони їх можуть вивезти. Два наших намети вони нам так і не повернули. Але акція протесту продовжується, і ми продовжуємо стояти», - наголосив Д.Пилипець.

Як повідомляв УНІАН, безстрокова акція протесту проти мовного закону на площі Свободи у Харкові розпочалася 3 липня.

9 серпня Харківський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону акції протесту на площі Свободи.

Фото УНІАН-Харків