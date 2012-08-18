Металіст здобуває 3 очки в Ужгороді

Харків. 18 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 6-го туру Чемпіонату України з футболу здобув перемогу над ужгородською Говерлою.

Гра, яка проходила на стадіоні «Авангард», завершилася з рахунком 3:0 на користь підопічних Мирона Маркевича.

Голи забили Крістальдо (16, 81- пенальті) та Вілліан (30).

Склад Металіста: Горяїнов, Шелаєв, Папа Гуйє, Торсігльєрі, Пшеничних (Ребенок 53), Шарпар, Хав`єр, Бланко (Фініньо 71), Соса (к), Вілліан (Торрес 81), Крістальдо. Запас: Дишленкович, Марлос, Барвінко, Лисенко.

Набравши у шести турах 11 очок, Металіст на сьогодні посів четверту сходинку Турнірної таблиці.

Наступну гру команда Маркевича проведе з Кривбасом (10 очок).

На знімку: нападник Металіста Вілліан у боротьбі за м`ч.

Фото:metalist.ua