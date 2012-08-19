Союз азербайджанців світу вітає всіх із завершенням свята Рамазан

Харьков. 19 августа УНИАН. Союз азербайджанцев мира поздравляет всех соотечественников и мусулмани Мира с завершения праздника Рамазан.

Пожелания по случаю завершения праздника от имени Союза азербайджанцев мира выразил вице-президент МАК, Герой казацкого народ, маршал Миршахин Исмаилов:

«Просим Аллаха даровать ещё больше милости и благословения Пророку Мухаммеду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и Посланников от Адама до Мухаммеда – мир Им!

Дорогие братья и сетры! Исход благословенного месяца Рамазан правоверные мусульмане мира встречают с чувством до конца исполненного долга совести преред Аллахом и его духовным заветом. Милосердие, сострадание к ближним, радость добра объединяют нас в стремлении к нравственному возвышению над мирскими соблазнами. Священная книга Коран, почитаемая на Украине так же, как и во всем мире, была ниспослана нашим соотечественникам и единоверцам для духовного просветления. Из века в век мусульмане благоговейно следуют своему канону веры с гордостью и радостью всеобщего блага. В эти дни дорогого и святого для нас празника я приветствую всех молящихся во славу Аллаха и разделяю самые добре и светлые надежды.

Да услышит Всевышний наши молитвы!».