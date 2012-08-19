Сьогодні у православних Яблучний Спас

Харків. 19 серпня. УНІАН. Сьогодні православні святкують Свято Преображення Господа Бога, яке ще називають Яблучним Спасом, або Другим Спасом.

У цей день Христос явився трьом своїм учням у світлі божественної слави, демонструючи єдність Святої Трійці.

Свято Преображення відзначається Східною Церквою з IV сторіччя і є одним із найбільших християнських свят. За Євангеліями від Матвія, Марка та Луки, Ісус «преобразився» – одяг його став білосніжним, обличчя сяяло божественним світлом, він левітував. Це сталося у скорому часі до розп’яття і Воскресіння Христа. Богослови вбачають у цій події символ його слави та значущості його Воскресіння.

Свято припадає на Успенський піст. У цей день існує традиція нести до церкви врожай на освячення – святять груші, яблука, мед і обжинкові вінки або жмут колосся жита й пшениці. У цьому вбачають прославлення різноманітності та багатства природи.

Яблучний, або Другий Спас, також час для поминання померлих родичів. За народним віруванням, це третій вихід померлих на світ у весняно-літній період: (перший – у Страсний Четвер, другий – на Зелені Свята).

Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа. Як повідомляє ЗІК, цього дня передбачали погоду. Якщо день сонячний та безхмарний – осінь буде сухою. Якщо дощовий – мокрою. Ясний день віщує морозну і заметільну зиму. Яка погода на Спаса – такою буде і Покрова (14 жовтня).