Лікар говорить, що Тимошенко штангу не тягає
Хоча робить гімнастику
Харків. 18 серпня. УНІАН. Тимошенко не використовує для відновлення свого здоров’я заняття зі штангою.
Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявила український куратор лікування колишнього прем’єр-міністра, лікар-невропатолог вищої категорії Ірина Фурса.
Таким чином вона прокоментувала слова захисника Тимошенко Сергія Власенка про можливість оприлюднення владою відео, яке б мало продемонструвати задовільний стан здоров’я ув’язненої.
За словами лікаря, заняття з лікувальної фізкультури до найдрібніших деталей розписують медики з німецької клініки «Шаріте». Останнє призначення для Тимошенко зробила Анетт Райсгауер.
«Різноманітні завдання тренують певні м’язи. Тому вона докладніше розписала вправи і все розподілила за часом. Цього тижня лікар переконалася, що пацієнтка їх виконує правильно, післядія задовільна», – відзначила Ірина Фурса.