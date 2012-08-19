Маркевич: команда взяла себе в руки

Харків. 19 серпня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич висловив задоволення результатом матчу своєї команди з ужгородською Говерлою.

«Команда взяла себе в руки і відіграла так, як мені хотілося», - сказав він на прес-конференції після завершення гри, рахунок якої 3:0 на користь харківського клубу.

«Ми три гри до цього, м`яко кажучи, провалили, тому в команді відчувалося деяке напруження. І це відчувалося на початку гри, коли у «Закарпаття» було пару моментів. Відразу після цього команда взяла себе в руки і відіграла так, як мені б хотілося», - сказав М.Маркевич.

«У другому таймі, - додав він, - ми вже довели гру до кінця, хоча були й біля наших воріт моменти. Схожі ситуації вже коштували нам очок у Донецьку, і сьогодні могло трапитися теж саме. Але, я вважаю, що це хороший результат напередодні гри в єврокубках, і це дозволить нам відчувати себе розкутіше».

Як ви поясните відсутність Тайсона і Едмара?

Едмар травмувався, Вільягра, як ви знаєте, теж. Тайсон готується до матчу з Динамо. Зате сьогодні вже вийшов Фініньо. Будемо намагатися всіх поставити на ноги. Вільягру навряд чи встигнемо відновити, а ось Едмара, сподіваюся, що так.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА