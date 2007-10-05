Що сказали тренери після гри

Девід МОЙЕС (головний тренер Евертона):

- Був дуже важкий матч для Евертона. У першому таймі Металіст грав чудово і, природно, створив нам масу проблем. Другий тайм нам вдалося зіграти краще. Ми раді, що їдемо додому, залишаючись у європейському кубковому турнірі.

- Чим продиктоване ваше рішення залишити в запасі Бейнса і поставити на лівий фланг Лескотта?

- Сьогодні перед матчем у мене було передчуття, що гра буде проблематичною, і тому нам потрібно було підсилити захист.

- Кого б Ви могли виділити сьогодні у складі Металіста?

- Три-чотири гравця Металіста цілком можуть грати в Англії. У вашій команді є трохи дуже гарних футболістів. Із професійної точки зору виділяти когось персонально було б не зовсім правильно, і я вважаю, що тренерові не можна називати прізвищ гравців команди суперника.

- Чого, по-вашому, не вистачило сьогодні «Металістові», щоб утримати переможний рахунок?

- Мені важко говорити про Металіста. Евертон мав величезне бажання виграти, непогано діяв у стадії руйнування атак, і тому так вийшло.

- Чи був момент у матчі, коли Ви засумнівалися у позитивному результаті для своєї команди?

- Перші 20 хвилин матчу. Видно було, що Металіст грав набагато краще, ніж ми, міняв тактику гри. Обидва матчі для нас були дуже важкими. В Евертона не вийшов сьогодні перший тайм і початок другого, але, можливо, потім нам повезло, що ми зуміли забити два м`ячі і переломити хід двобою.

- Правда, що у разі поразки від Металіста Ви були готові подати у відставку?

- Ні, це не так.

- Чи не розчарували Вас сьогодні дії на полі Якубу, найдорожчого гравця Евертона?

- Оскільки ви журналіст, вам не дуже коректно давати таку оцінку футболістові.

Мирон МАРКЕВИЧ (головний тренер «Металіста»):

- На жаль, не дотягли…Причина одна – у нас не було можливості підсилити гру. Тому що в нас було два вилучення у першому матчі, плюс недоукомплектованість футболістами. Звичайно, з такою командою як Евертон потрібно мати рівноцінні заміни. Ті футболісти, які в нас вийшли на заміну, на жаль, не підсилили нашу гру. А в Евертона вийшли на заміну футболісти, які гру підсилили і зробили результат. Це, може бути, звучить банально, але, на жаль, для того, щоб брати участь в єврокубкових турнірах, потрібно мати два рівноцінні склади. Але я задоволений грою, чесно вам скажу. Нічого поганого не можу сказати на адресу своїх футболістів. Навіть коли вони помилялися, коли нам забивали голи - це футбол. Звичайно, я вітаю Евертон з перемогою, важкої для них. Ну, і якби нам хоч небагато посміхнулася удача, ми сьогодні могли й виграти. Але це для нас гарна наука на майбутнє. Я сподіваюся, що Металіст зробить висновки.