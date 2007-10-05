Перевибори мерів Києва і Харкова неминучі?

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що після початку роботи нової Верховної ради і створення коаліції на базі БЮТ та НУНС політичні партії повинні виконати свої обіцянки щодо дострокових виборів мерів Києва й Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі подій, переданому в УНІАН.

«Підвищення рейтингів БЮТ й, почасти, НУНС у Києві та Харкові відбулося, у тому числі і завдяки їхнім обіцянкам змінити мерів цих міст, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. - Тому, відразу ж після формування коаліції та початку повноцінної роботи Ради ці партії повинні виконати свої передвиборні обіцянки - створити законодавчу базу для переобрання Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Михайла ДОБКІНА. Якщо цього не відбудеться, то це буде означати, по-перше, зраду своїх виборців, а по-друге - те, що добродії ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і ДОБКІН зуміли домовитися з новою владою».

Експерт також відзначив, що діяльність київських і харківського міських голів дискредитує саму ідею місцевого самоврядування.

«ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і ДОБКІН своєю діяльністю дискредитують саму суть та ідею місцевого самоврядування, у результаті чого міські громади, по суті, виявляються відстороненими від керування містом, - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. - Мені здається, що для лідерів мега-блоків, які сформували нову коаліцію та уряд, має бути справою честі змінити подібну ситуацію».