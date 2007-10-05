Дятлов спростовує звинувачення Картавих

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Перший заступник начальника Головного управління МВС України в Харківській області Віктор ДЯТЛОВ спростував звинувачення на свою адресу з боку депутата Харківської міськради В`ячеслава КАРТАВИХ про начебто покриття злочинців у Харкові, зокрема, організацію нічної зустрічі в СІЗО секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА з підозрюваним у скоєнні злочину Ігорем БУДАРНИМ.

Коментуючи заяви В.КАРТАВИХ, В.ДЯТЛОВ у телефонному інтерв’ю кореспонденту УНІАН назвав звинувачення «надуманими і брехливими».

«Це брехня, брехня і ще раз брехня. Я взагалі не знаю, хто там, де і за що сидить, і це не моя компетенція пропускати когось у СІЗО чи кудись іще. А щодо КАРТАВИХ і КЕРНЕСА, так вони, на мою думку, варті одне одного», - сказав В.ДЯТЛОВ.

Він не виключив того, що, можливо, виконуються «чиїсь замовлення», хоча й не розуміє, «кому і для чого це потрібно». «Мені колись було доручено зачитати наказ керівництва МВС про звільнення КАРТАВИХ з посади начальника Московського райвідділу міліції, - сказав В.ДЯТЛОВ, - можливо, він і образився на це».

В.ДЯТЛОВ також повідомив, що подав до суду позов на В.КАРТАВИХ щодо захисту своєї честі, гідності і ділової репутації, а також звернувся до керівника Головного управління МВСУ в харківській області з проханням провести «перевірку звинувачень».

Як повідомляв УНІАН, напередодні В.КАРТАВИХ заявив про можливий замах на його життя. Заява про це розміщена на сайті Харківської облдержадміністрації.

Під час бесіди з губернатором Арсеном АВАКОВИМ В.КАРТАВИХ повідомив про вчинені і такі, що готуються, злочини у місті Харкові, у тому числі з використанням вибухових речовин, які нині розслідуються харківською міліцією.

Депутат міськради прямо позв`язує вибухи, вчинені проти Є.Кушнарьова та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА з ім`ям Ігоря БУДАРНОГО, затриманого нещодавно органами міліції. Як повідомив В.КАРТАВИХ, за допомогою окремих керівників міліції на І.БУДАРНОГО та інших членів злочинної групи, затриманих міліцією, чиниться тиск з метою примусити змінити раніше дані свідчення і оббрехати непричетних до злочинів осіб.

В.КАРТАВИХ повідомив, що володіє інформацією про те, що нечесні співробітники міліції відкрили канал зв`язку між підозрюваними і зацікавленими в укритті правопорушників керівниками міськвиконкому. Цими особами, за його словами, є перший заступник начальника ГУ МВС Віктор ДЯТЛОВ і секретар міськради Г.КЕРНЕС.

В.КАРТАВИХ заявив про те, що обізнаний про провокації, які проти нього готуються, у тому числі з можливим підкиданням компрометуючих предметів і документів та можливому зазіханні на його життя.