Начальник ГУ МВСУ: до камери ніхто не заходив

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Начальник Головного управління МВС України в Харківській області Станіслав КРИЖАНІВСЬКИЙ спростував заяви про можливий несанкціонований вхід у камеру до підозрюваного в організації вибухів у Харкові.

«Я впевнений, що ніхто в камеру до підозрюваних не заходив, а говорити можна все, що завгодно», - заявив журналістам С.КРИЖАНІВСЬКИЙ, коментуючи заяви депутата Харківської міськради В`ячеслава КАРТАВИХ.

С.КРИЖАНІВСЬКИЙ повідомив, що вся інформація, яка торкається звинувачень, у тому числі щодо його підлеглих, сьогодні перевіряється.

Як повідомляв УНІАН, напередодні депутат Харківської міськради В.КАРТАВИХ звинуватив першого заступника начальника ГУ МВСУ Віктора ДЯТЛОВА у тому, що він покриває злочинців, зокрема, у ночі організував секретарю Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ прохід до камери тимчасового утримання, де перебуває підозрюваний у скоєнні вибухів, колишній охоронець Євгена Кушнарьова Ігор БУДАРНИЙ.

В.ДЯТЛОВ сьогодні в інтерв`ю кореспонденту УНІАН також спростував звинувачення В.КАРТАВИХ і повідомив, що подав у суд для захисту своєї честі і гідності.