Аваков: має бути єдиний кандидат у мери Харкова

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ виступає за висунення єдиного кандидата на посаду Харківського міського голови на місцевих виборах, які можуть відбутися після парламентських.

Як передає кореспондент УНІАН, коментар А.АВАКОВА з приводу цього розміщений на його особистому сайті.

«Консолідована кандидатура на виборах мера буде лише одна. Особисто я визначився з вибором, але це має бути корпоративним рішенням і блоку партій БЮТ, і «Нашої України», і інших партій», - сказав А.АВАКОВ.