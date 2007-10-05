Аваков: має бути єдиний кандидат у мери Харкова
13:56, 05 жовтня 2007Харьків
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Від БЮТ, Нашої України та інших партій
Харків. 5 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ виступає за висунення єдиного кандидата на посаду Харківського міського голови на місцевих виборах, які можуть відбутися після парламентських.
Як передає кореспондент УНІАН, коментар А.АВАКОВА з приводу цього розміщений на його особистому сайті.
«Консолідована кандидатура на виборах мера буде лише одна. Особисто я визначився з вибором, але це має бути корпоративним рішенням і блоку партій БЮТ, і «Нашої України», і інших партій», - сказав А.АВАКОВ.
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