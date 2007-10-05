Добкін: не треба зупиняти Тимошенко

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що популярність Юлії ТИМОШЕНКО залежить від того, де знаходиться лідер БЮТу – в опозиції чи при владі.

Коментар мера Харкова подає «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на видання «Комерсант».

На запитання, «Хто зупинить Юлію ТИМОШЕНКО?», М.ДОБКІН відповів:

«А навіщо її зупиняти? Є, на мій погляд, нормальна ситуація виборчого процесу. Вона в опозиції – її рейтинг зростає, вона у владі – її рейтинг падає. Це об`єктивні речі».