Добкін: не треба зупиняти Тимошенко
19:40, 05 жовтня 2007Харьків
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Є речі об’єктивні
Харків. 5 жовтня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН вважає, що популярність Юлії ТИМОШЕНКО залежить від того, де знаходиться лідер БЮТу – в опозиції чи при владі.
Коментар мера Харкова подає «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на видання «Комерсант».
На запитання, «Хто зупинить Юлію ТИМОШЕНКО?», М.ДОБКІН відповів:
«А навіщо її зупиняти? Є, на мій погляд, нормальна ситуація виборчого процесу. Вона в опозиції – її рейтинг зростає, вона у владі – її рейтинг падає. Це об`єктивні речі».
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