Ворскла - ФК Харків – 1:1

Харків. 5 жовтня. УНІАН. У виїзному матчі чергового туру Чемпіонату України з футболу клуб Харків зіграв унічию з полтавською Ворсклою.

Як передає кореспондент УНІАН, першими забили гол господарі поля.

Харків’янам довелося відігруватися, і їм вдалося зрівняти рахунок на останніх хвилинах гри.

«Після того як ми пропустили м’яч, нам уже нічого не залишалося, як в останні хвилини рятувати гру. Гра загалом була складною, як і погодні умови, і очки як Харкову, так і Ворсклі позаріз потрібні», - сказав головний тренер ФК Харків Володимир БЕЗСОНОВ.

«Я звичайно задоволений результатом, - зазначив він, - оскільки ми програвали і на останніх хвилинах зрівняли рахунок, і я дякую за це всій команді».