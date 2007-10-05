Ворскла - ФК Харків – 1:1
20:57, 05 жовтня 2007Харьків
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Безсонов задоволений
Харків. 5 жовтня. УНІАН. У виїзному матчі чергового туру Чемпіонату України з футболу клуб Харків зіграв унічию з полтавською Ворсклою.
Як передає кореспондент УНІАН, першими забили гол господарі поля.
Харків’янам довелося відігруватися, і їм вдалося зрівняти рахунок на останніх хвилинах гри.
«Після того як ми пропустили м’яч, нам уже нічого не залишалося, як в останні хвилини рятувати гру. Гра загалом була складною, як і погодні умови, і очки як Харкову, так і Ворсклі позаріз потрібні», - сказав головний тренер ФК Харків Володимир БЕЗСОНОВ.
«Я звичайно задоволений результатом, - зазначив він, - оскільки ми програвали і на останніх хвилинах зрівняли рахунок, і я дякую за це всій команді».
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