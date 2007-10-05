Погода на 6-10 жовтня

Харків. 5 жовтня. УНІАН. У суботу, 6 жовтня, за прогнозом місцевих синоптиків, на Харківщині очікується слабкий туман, дощ, вітер східний, 9-14 м/с. Температура по області вночі - 6-11 град., удень - 14-19 град. тепла, у місті вночі - 9-11 град., вдень - 15-17 вище нуля.

У неділю та понеділок - мінлива хмарність, часом короткочасний дощ. 7 жовтня вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі - 8-12 град., удень - 15-20 град. тепла. 8 жовтня вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі - 8-13 град., удень - плюс 11-16.

За прогнозом Укргідрометцентру у суботу в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі на Прикарпатті, Закарпатті, у Вінницькій та Одеській областях дощі, місцями сильні, на півночі Лівобережжя помірний дощ; вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, у центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі, окремі грози.

Вітер південно-східний, на заході та півночі північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°; у південній частині вночі 10-15°, вдень 19-24°.

7-8 жовтня - хмарно з проясненнями. 7 жовтня в Україні, 8 жовтня у східній половині та північних областях часом невеликі та помірні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний (7 жовтня у східній половині країни південно-східний), 5-10 м/с. Температура у південній частині та східних областях 7 жовтня вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 18-23°, 8 жовтня зниження на 3-5°; на решті території вночі 5-10°, вдень 10-15°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, місцями 0-3° морозу, вдень 6-11° тепла.

9 жовтня вночі на півночі Лівобережжя, вдень у північних, центральних та місцями західних областях очікуються невеликі дощі; 10 жовтня в Україні без опадів, лише вночі у східній частині місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, у південній частині 6-11°, на півдні Криму до 14°; вдень 11-16°, на Закарпатті та в південних областях 13-18°, в Криму до 20°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°, по області вночі 5-10°, вдень 12-17°.

7-8 жовтня - Хмарно з проясненнями. Часом дощ (вдень 8 жовтня невеликий). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

9-10 жовтня - без опадів, лише вдень 9 жовтня невеликий дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.