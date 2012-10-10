Харківська область завершила посів озимих культур

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Харківська область закінчила посів озимих культур.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, під час всеукраїнської селекторної наради Міністерства аграрної політики та продовольства України з питання проведення комплексу осінніх польових робіт було зазначено, що Харківщина одна з перших завершила процес посіву озимих.

За оперативними даними Департаменту агропромислового розвитку ХОДА, на 9 жовтня по всіх категоріях господарств в області посіяно 476,8 тис га (102% до плану). Зокрема, озима пшениця і тритікале займають 461,2 тис га (102% до плану), озимий ячмінь – 0,6 тис га (75% до плану), жито – 10,4 тис. га (98% до плану). Крім того, на площі 14,7 тис га посіяний озимий ріпак (113% до прогнозу).

На сьогодні отримані сходи озимих культур на 86% посівних площ. Фахівці відзначають, що сходи в хорошому стані. Посів озимих із внесенням мінеральних добрив проведений на площі 395,8 тис га, внесено 14,4 тис тонн діючої речовини NPK або 36,4 кг діючої речовини на 1 гектар.