Харківський аеропорт у 1,5 рази збільшив обсяги пасажирських перевезень

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Пасажиропотік Міжнародного аеропорту «Харків» в січні-вересні становив 383,5 тис. осіб, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, за даними начальника комерційного відділу авіапідприємства Владислава Ільїна, найбільший приріст числа пасажирів забезпечили міжнародні рейси.

За 9 місяців їхня кількість зросла на 65,2% - до 305,5 тис. осіб. Число пасажирів, яких Міжнародний аеропорт «Харків» обслужив з початку року на внутрішніх рейсах, становить78 тис. осіб, що на 34,7% більше торішніх показників. У період із січня по вересень 2012 року аеропорт обслужив на виліт 3 870 рейсів (+27,3%), з них 2 326 вильотів за кордон (+45,2%) і 1544 вильотів по Україні (+7,3%).

Відзначається, що позитивна динаміка не є лише наслідком активної роботи аеропорту в період проведення Євро-2012. Стабільне збільшення пасажиропотоку фіксується постійно.

Так, приріст цього показника у вересні становив 53,3% по відношенню до першого осіннього місяця 2011 року (53,2 тис. осіб проти 34,7 тис. осіб роком раніше). При цьому аеропорт «Харків» обслужив за місяць 43,6 тис осіб на міжнародних рейсах (+65,2%) і 9,5 тис. осіб - на внутрішніх (+14,5%). У вересні аеропорт відправив 543 рейсів (+27%), з них 300 рейсів (+30%) за кордон і 243 рейсів по Україні (+24%).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА