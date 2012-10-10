На Харківщині триває збирання пізніх сільгоспкультур

Харків. 10 жовтня. УНІАН. В Харківській області триває збирання пізніх сільськогосподарських культур.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, за інформацією Департаменту агропромислового розвитку, станом на 9 жовтня в Харківській області скошено 21,66 тис га гречки (93% від загальної площі збирання). Середня врожайність становить 10,7 ц/га.

Проса обмолочено на 12,1 тис га (87% від загальної площі посівів), середня врожайність - 18,9 ц/га.

Соняшнику зібрано 96% площ, 831,9 тисяч тонн намолочено, середня врожайність 22,8 ц/га. Сої прибрано 43,7 тис га (77% від загальної площі), намолочено 50,9 тис. тонн, середня врожайність - 11,6 ц/га.

Цукровий буряк в області зібрано з площі 11,1 тис га (43% від плану). Викопано 359,9 тис тонн коренеплодів, середня врожайність становить 324,2 ц/га.