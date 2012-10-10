Тимошенко не побачить мощі святих рівноапостольних царів

Харків. 10 жовтня. УНІАН. У Харків до Качанівської виправної колонії (№54), де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, сьогодні привезуть мощі святих рівноапостольних царів Костянтина та Єлени, а також частку Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, мощі святих прибудуть до колонії в рамках Хресної ходи священників Української православної церкви пенітенціарними установами країни.

Сьогодні у Качанівській колонії також відкриють нове відділення соціально-психологічної служби, що відповідає європейським стандартам, виставковий зал продукції, яка виробляється в установі, а також буде презентоване нове приміщення Комінтернівського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції.

У прес-службі Управління ДПтСУ в Харківській області повідомили, що Ю.Тимошенко участі у заходах, пов’язаних із Хресною ходою священиків, брати не буде.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці» (у неї діагностовано міжхребцеву грижу). За цей час лікуючими лікарями Ю.Тимошенко були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.

На знімку: церква в Качанівській колонії.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА